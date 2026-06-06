İran'dan Lübnan Cumhurbaşkanı'nın iddiasına Arapça yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Avn’ın iddialarına tepki gösterdi.

Bekayi, Arapça olarak paylaştığı mesajında, “Yanında duranı satan ve karşısında duranı satın alan; kendisine destek vereni terk edip, onu köşeye sıkıştıranın safında yer alıyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Avn’a, Lübnan’ı “gerçek düşmanından kurtarma” çağrısında bulundu.

Erakçi’nin açıklaması, Avn’ın Tahran’ı Washington ile yürüttüğü müzakerelerde Lübnan’ı bir “pazarlık kartı” olarak kullanmakla suçlamasına yanıt olarak geldi.

Erakçi, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Eğer Lübnan İran için bir pazarlık kartı olsaydı, çoktan bir anlaşmaya varmış olurduk” ifadelerini kullandı.

Bakan Erakçi, paylaşımında ayrıca, “Lübnan’ı gerçek düşmanınızdan kurtarın Sayın Cumhurbaşkanı.” dedi.

İran Dışişleri Bakanı, “Sayın Avn’ın açıklamalarına bakılırsa insan, Lübnan topraklarının beşte birini işgal edenin, Lübnanlıların dörtte birini yerinden edenin ve ülkeyi her gün bombalayanın İran olduğunu düşünebilir.” ifadelerini de kullandı.

Cumhurbaşkanı Avn ise İran’ı Lübnan’ı bir “pazarlık kartı” olarak kullanmakla suçlamış, Lübnan’ın iç işlerine yönelik her türlü müdahaleyi “kesin şekilde reddettiğini” söylemişti.