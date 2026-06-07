İsrail'in Güney Lübnan'a saldırılarında 14 kişi şehit oldu

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Güney Lübnan'ın çeşitli bölgelerine cumartesi günü düzenlediği hava saldırıları ve bombardımanlar sonucu 14 kişinin şehit olduğunu, 31 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın verilerine göre şehitlerin arasında iki subay ve bir Lübnan askeri de bulunuyor.

Ayrıca İsrail'in ülkenin güneyindeki Saksakiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında iki kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralananlar arasında üç çocuk ve bir kadının da bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Al Mayadeen televizyonunun aktardığına göre İsrail savaş uçakları, Haris beldesini hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail ordusuna bağlı topçu birliklerinin de Cebşit ve Aba beldelerini top atışlarıyla vurduğu kaydedildi.

Sahadan gelen bilgilere göre, Deyr Kifa beldesi de İsrail hava saldırısının hedefi oldu. Saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.