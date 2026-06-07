BRICS, küresel enerji güvenliğinin geleceğinde belirleyici rol oynuyor

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, "BRICS Çerçevesinde Enerji İş Birliği ve Enerji Güvenliği" başlıklı konuşmasında İran'ın küresel enerji sisteminde BRICS'in rolüne ilişkin görüşlerini paylaştı.

Celali, jeopolitik gerilimler, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve yükselen ekonomilerde artan enerji talebinin, enerji güvenliğini her zamankinden daha fazla küresel istikrar ve kalkınmanın temel unsurlarından biri haline getirdiğini ifade etti.

Enerji güvenliğinin yalnızca enerji kaynaklarına erişim anlamına gelmediğini vurgulayan Celali, bunun; arz güvenliği, talep güvenliği, yatırım güvenliği, teknoloji güvenliği, altyapı güvenliği ve finansal güvenliği de kapsayan geniş bir kavram olduğunu söyledi.

Dünya enerji güvenliğinin büyük ölçüde Küresel Güney ülkeleri ve özellikle de BRICS üyeleri tarafından şekillendirildiğini belirten Celali, bu ülkelerin enerji alanında belirleyici bir konuma sahip olduğunu kaydetti.

BRICS ülkelerinin sahip olduğu geniş kapasitenin ortak sorumlulukları da beraberinde getirdiğini dile getiren Celali, üye ülkelerin daha adil, daha istikrarlı ve daha kapsayıcı bir küresel enerji güvenliği sisteminin oluşturulmasında aktif rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Enerjinin siyasi baskı aracı değil, kalkınma, refah ve üretimin itici gücü olması gerektiğini vurgulayan Celali, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun geliştirilmesi, ulaşım ve lojistik altyapılarının güçlendirilmesi, limanlar arasındaki iş birliğinin artırılması ve BRICS ülkelerinin enerji ağları arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Bu adımların bölgesel ve küresel ölçekte enerji ticaretinin güvenliği ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirten Celali, İran'ın bugüne kadar hiçbir ülkeye saldırmadığını, her zaman barış, istikrar ve küresel güvenliği savunduğunu söyledi.

Büyükelçi, İran'ın BRICS üyesi ve önemli enerji üreticilerinden biri olarak küresel enerji adaleti ve enerji güvenliğinin sağlanmasında yapıcı ve etkili rol oynamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.