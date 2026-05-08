İran ve Rusya ekonomik işbirliğini görüştü

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile yaptığı görüşmede, İran’ın Rusya ile ekonomik ve bankacılık alanlarında ikili ve çok taraflı işbirliklerini genişletmeye hazır olduğunu söyledi.

Celali, BRICS’in üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari iş birliği için uygun bir platform olduğunu belirterek, özellikle mali ve ekonomik alanlarda tek taraflı politikalara karşı ortak mekanizmaların önemine dikkat çekti.

İranlı Büyükelçi, ülkesinin BRICS çerçevesinde Rusya ile daha yakın iş birliği yapmaktan yana olduğunu ifade etti.

Rusya Maliye Bakanı Siluanov da görüşmede İran tarafının açıklamalarını desteklediğini belirterek, Moskova’nın İran ile ekonomik ve finansal ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Siluanov ayrıca, Rusya’nın İran’ın BRICS kapsamındaki girişimlerini desteklediğini ve İran’ın örgüt içindeki konumunun güçlendirilmesi ile BRICS Kalkınma Bankası üyeliği konusunda diğer üye ülkelerle gerekli temasları sürdüreceğini kaydetti.