İran ve Rusya Nükleer Alanda İkili İş Birliğini Görüştü

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nikolay Spasskiy, 30 Nisan Perşembe günü İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ile İran’ın Moskova Büyükelçiliği’nde bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki stratejik ve istikrarlı ilişkilere dikkat çekerek İran Atom Enerjisi Kurumu ile Rosatom arasındaki bilimsel, teknik ve teknolojik iş birliği ile Buşehr Nükleer Santrali’ndeki ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar ayrıca Rosatom ile İran Atom Enerjisi Kurumu arasındaki barışçıl nükleer enerji alanındaki başarılı iş birliğinin sürdürülmesinin, iki ülkenin sürdürülebilir kalkınma, çevrenin korunması ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesi yönündeki ortak çabalarının önemli bir örneği olduğunu ifade etti.