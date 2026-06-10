İranlı Askeri Sözcü: Düşmanı mağlup etmeye kararlıyız

İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, 12 Günlük Savaş’taki şehitleri anma töreninde bir konuşma yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın son tehditlerine dair Tuğgeneral Şikarçi, “Öncelikle, Trump’ın savurduğu her tehdit, bizden aldığı sert bir tokatla karşılık buldu; bunu da kanıtladık” dedi.

Tuğgeneral Şikarçi, “Küresel hegemonya düzeniyle ve özellikle de alemin şeytanları lanetli Trump ve habis Netanyahu ile yüzleşmekten asla geri adım atmayacağız” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Şekerci, “Endişe etmeye gerek yok; hamdolsun biz Allah’ın koruması ve inayeti altındayız” dedi.

İranlı Askeri Sözcü açıklamasının sonunda ise, “Düşmanı mağlup etmeye kararlıyız ve Allah’ın izniyle onu yeneceğiz” diye konuştu.