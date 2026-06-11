İslam Devrimi Lideri'nden Ayetullah Fayyad için taziye mesajı 

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, Irak'ta büyük taklit merci Ayetullah Şeyh İshak Fayyad'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, “Yıllar boyunca kutsal kent Necef’teki İslamî İlimler Havzası’nda bulunması, orada merhum Ayetullah Seyyid Ebu’l-Kasım Huî gibi büyük âlimlerden istifade etmesi, talebe yetiştirmesi, eserler kaleme alması, o havzanın ilmî sürecine nezaret etmesi ve müminler ile mükelleflere rehberlik etmesi; bu fâkihin unutulmayacak hizmetlerinin yalnızca bir bölümüdür. İnşallah salih eserleri baki kalacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Ayetullah Hamaney, merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, takipçilerine, Afganistan halkına ve Necef’teki İslamî İlimler Havzası’na başsağlığı dileğinde bulundu.

1930 Afganistan doğumlu Ayetullah Fayyad, 4 Haziran 2026 tarihinde vefat etmişti.

