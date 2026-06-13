İran'dan İslamabad mutabakatına dair flaş açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Bekayi, Hemedan eyaletinde düzenlediği basın toplantısında, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

Bekayi, “Devam eden İslamabad mutabakatı görüşmeleri, savaşı sona erdirmeye odaklanıyor ve bu aşamada nükleer meselenin görüşülmemesine karar verildi.” dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in 24 saat içinde nihayet erdirilmesini beklediklerini söylediği ABD ile İran arasındaki mutabakatın imzalanmasına ilişkin ise Bekayi, şunları aktardı:

“Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım. Yarın olmasa da, önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez.”

Bekayi, “Şu aşamada mükleer meseleyle ilgili konuları görüşmüyoruz” ifadesini kullandı.

Bekayi, ABD tarafının süreç hakkında herhangi bir yorum yapmaktan çekinmesi nedeniyle, temkinli olmaları gerektiğini söyledi.

Sözcü Bekayi, “Batılı medyası tarafından yayınlanan birçok haber sahte haberdir” diye konuştu.