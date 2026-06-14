Düşmanların zafer hayali İran halkının direnişiyle boşa çıktı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, İran halkının direnişinin düşmanların planlarını başarısızlığa uğrattığını ifade etti.

Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düşmanların zafer hayaliyle ve verdikleri sözleri bozarak İran'a saldırdıklarını belirterek, “Direnişi ve düşmanlarını bozguna uğratma konusundaki sarsılmaz iradesi tarihe mal olmuş bir ülkeye saldırdılar” ifadelerini kullandı.

İsrail'in ABD desteğiyle başlattığı saldırıların, ülke savunucularına yönelik suikastlar ve nükleer tesislerin hedef alınmasıyla başladığını kaydeden Bekayi, buna rağmen İran halkının kararlılığı, direnişi ve fedakârlığı sayesinde saldırganların hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

Bekayi, İran milletinin ortaya koyduğu direnişin, güç, dayanıklılık ve bağımsızlık arayışının tarihe örnek olacak bir göstergesi olarak kayda geçtiğini vurguladı.