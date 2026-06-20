Tahran: Nükleer tesisler için yeni denetim daveti yapılmadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında yer alan ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı İran’daki nükleer tesisleri denetlemeye davet ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Bekayi, 18 Haziran 2026 tarihli savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakata atıfta bulunarak, söz konusu belgenin 8. maddesine göre nükleer dosya hakkındaki müzakerelerin 60 günlük bir zaman diliminde yürütüleceğini belirtti.

Bekayi, bunun aynı zamanda mutabakatın 13. maddesinde öngörülen ön koşulların yerine getirilmesine bağlı olduğunu ifade etti.

Bekayi ayrıca, mutabakatın 9. maddesi uyarınca 60 günlük süre boyunca İran’ın nükleer programındaki mevcut durumun korunacağını hatırlattı.

Bu çerçevede, Buşehr Nükleer Santrali gibi daha önce denetimlerin sürdüğü tesislerde UAEA denetimlerinin devam edeceğini belirten Bekayi, ABD ve İsrail’in saldırıları nedeniyle Ajansın erişiminin kesildiği diğer tesislerdeki denetimlerin ise müzakerelerin seyrine ve sonuçlarına bağlı olacağını söyledi.