  1. İran
20 Haz 2026 08:06

Tahran: Nükleer tesisler için yeni denetim daveti yapılmadı

Tahran: Nükleer tesisler için yeni denetim daveti yapılmadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı (UAEA) nükleer tesisleri denetlemeye davet ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında yer alan ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı İran’daki nükleer tesisleri denetlemeye davet ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Bekayi, 18 Haziran 2026 tarihli savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakata atıfta bulunarak, söz konusu belgenin 8. maddesine göre nükleer dosya hakkındaki müzakerelerin 60 günlük bir zaman diliminde yürütüleceğini belirtti.

Bekayi, bunun aynı zamanda mutabakatın 13. maddesinde öngörülen ön koşulların yerine getirilmesine bağlı olduğunu ifade etti.

Bekayi ayrıca, mutabakatın 9. maddesi uyarınca 60 günlük süre boyunca İran’ın nükleer programındaki mevcut durumun korunacağını hatırlattı.

Bu çerçevede, Buşehr Nükleer Santrali gibi daha önce denetimlerin sürdüğü tesislerde UAEA denetimlerinin devam edeceğini belirten Bekayi, ABD ve İsrail’in saldırıları nedeniyle Ajansın erişiminin kesildiği diğer tesislerdeki denetimlerin ise müzakerelerin seyrine ve sonuçlarına bağlı olacağını söyledi.

News ID 1937143

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler