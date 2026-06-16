The Wall Street Journal: Trump, İran karşısında hrdeflerinden geri adım attı

Amerikan gazetesi The Wall Street Journal, başyazısında İran ile ABD arasında varılan anlaşmanın stratejik bir zafer görüntüsü vermekten ziyade, Washington’ın İran’a karşı yürüttüğü savaş sırasında ilan ettiği hedeflerden geri adım atmasını ortaya koyduğunu belirtti.

Gazeteye göre, ABD Başkanı Donald Trump, içeride artan siyasi baskılar ve İran’a yönelik askeri operasyonların doğurabileceği riskler nedeniyle geri çekilme sürecini başlattı.

Yazıda, Trump’ın İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek ve Hürmüz Boğazı’nı askeri güç kullanarak yeniden açmak amacıyla düzenlenebilecek operasyonlara karşı çıktığı ifade edildi.

Haberde ayrıca Trump’ın, İran’a karşı böylesi askeri adımların doğuracağı sonuçların ve maliyetlerin farkında olduğu vurgulandı.

The Wall Street Journal’a göre, ABD’de ara seçimler öncesinde yakıt fiyatlarının düşürülmesi Trump’ın en önemli iç politika hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Gazete, İran’ın gelecekte de Hürmüz Boğazı’nı kapatma seçeneğini yeni bir baskı aracı olarak kullanabileceğini değerlendirdi.