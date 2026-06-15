İran nihai zafere doğru büyük bir adım attı

Galibaf’ın mesajında, “Aziz ve onurlu İran milleti! Tarihi direnişiniz ve kahraman silahlı kuvvetlerimizin sergilediği fedakarlık sayesinde, bu milletin canına kasteden ve ülkeyi yok etmek, teslim almak isteyenlere karşı İran, nihai zafere doğru büyük bir adım atmıştır. Onlar başaramadılar. Dimdik ayaktayız ve Allah’ın izniyle nihayetinde İran galip gelecektir” ifadeleri kullanıldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de, ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını duyurdu.

Öte yandan üst düzey ABD'li bir yetkili, İran'la mutabakat zaptının ABD adına Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance tarafından, İran tarafında ise Muhammed Bakır Galibaf tarafından imzalandığını açıkladı.