İranlı milletvekili: Müzakerelere rağmen tüm senaryolara hazırız

İran Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Abbas Golru, Libya'nın Bingazi kentinde düzenlenen Asya-Afrika Parlamento Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, İran'ın siyasi müzakerelere rağmen tüm olası senaryolara karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Golru, Asya ve Afrika'nın dünya nüfusunun büyük bölümünü, önemli doğal kaynakları ve büyüyen ekonomik gücü bünyesinde barındırdığını belirterek, iki kıtanın gelecekteki küresel sistemin şekillenmesinde önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Parlamentoların parlamenter diplomasi yoluyla kıtalar arası ilişkilerin geliştirilmesi, yasama deneyimlerinin paylaşılması ve siyasi diyalogların güçlendirilmesinde merkezi bir rol üstlenebileceğini vurgulayan Golru, Asya-Afrika Parlamento Konseyi'nin ortak anlaşmaların ve somut iş birliğinin geliştirilmesine hizmet eden etkin bir platforma dönüşmesi gerektiğini kaydetti.

ABD ve İsrail'i İran'a karşı savaş başlatmakla suçlayan Golru, Washington yönetiminin İran'ı kısa sürede mağlup edebileceğini düşündüğünü ancak İran halkının birliği ve silahlı kuvvetlerin kapasitesini doğru değerlendiremediği için ağır bir yenilgi yaşadığını savundu.

Golru, "ABD'nin bölgedeki üslerini füze saldırılarıyla hedef aldık ve unutamayacakları bir ders verdik. Bugün de siyasi müzakereler sürse de tüm olası senaryolara karşı hazırlıklıyız" dedi.

İranlı yetkili ayrıca, ABD'yi 'yasa tanımaz bir devlet' olarak nitelendirerek, İran'ın üst düzey siyasi ve askeri isimlerinin yanı sıra sivillerin şehit etmesini unutmayacaklarını ve bunun hesabının sorulacağını söyledi.

Komşu ülkelerle ilişkilerin savaş sürecinde zarar gördüğünü belirten Golru, bunun temel nedeninin ABD'nin bölgedeki askeri varlığı olduğunu belirterek, mevcut krizin aşılmasının ardından ilişkilerin yeniden normalleşeceğini ifade etti.

Golru, konuşmasının sonunda ABD saldırılarının durdurulmasına ve siyasi sürecin başlamasına katkı sağlayan bölge ülkelerine, özellikle de Pakistan'a teşekkür etti.