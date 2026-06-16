Erakçi: İran-ABD müzakerelerinde yeni tur cuma günü başlıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'da yabancı ülkelerin büyükelçileri, maslahatgüzarları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle düzenlenen toplantıda dış politikadaki son gelişmeleri ve İran ile ABD arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik İslamabad Mutabakatı'nı değerlendirdi.

Erakçi, İran ile ABD arasında nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla yürütülen müzakerelerin yeni turunun cuma günü başlayacağını söyledi.

Üç aylık görüşme sürecinin ardından müzakerelerin ilk aşamasının tamamlandığını belirten Erakçi, bu aşamadaki en önemli gelişmenin savaşın sona erdiğinin ilan edilmesi olduğunu ifade etti.

Erakçi, varılan mutabakat doğrultusunda anlaşmanın Tahran saatiyle pazartesi sabahı kesinleşmesiyle birlikte savaşın sona erdiğinin duyurulduğunu, ancak mutabakatın resmen cuma günü yürürlüğe gireceğini kaydetti.