Pezeşkiyan'dan İran-ABD mutabakatına dair önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İçişleri Bakanlığında düzenlenen toplantıda, İran ile ABD arasındaki mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, “Gerçekleştirilen koordinasyonla birlikte İran-ABD mutabakat zaptı cuma günü imzalanacak.” dedi.

Pezeşkiyan, “Mutabakatı imzalamak üzere görevlendirilecek müzakere ekibi, İslam Devrimi Lideri tarafından belirlenen çerçeve ve politikalardan hiçbir şekilde sapmayacaktır” ifadesini kullandı.

Savaş döneminde ülkede herhangi bir kargaşanın ve ayaklanmanın meydana gelmediğine vurgu yapan Pezeşkiyan, hükümetin savaş süreci boyunca iyi bir yönetim sergilediğini dile getirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.



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