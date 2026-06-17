İran ve Libya'dan parlamenter işbirliğini güçlendirme vurgusu

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Abbas Golru, Asya-Afrika Parlamento Konseyi toplantısına katılmak üzere bulunduğu Bingazi'de, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya geldi.

Golru görüşmede, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın selamlarını ileterek, Libya hükümeti, halkı ve parlamentosuna Asya-Afrika parlamentoları toplantısına ev sahipliği yapmaları dolayısıyla teşekkür etti.

İran'ın Libya ile ikili parlamenter ilişkilerin güçlendirilmesini ve Asya-Afrika Parlamento Konseyi çerçevesinde çok taraflı parlamenter iş birliğinin geliştirilmesini desteklediğini belirten Golru, bu alandaki temasların artırılmasının önemine dikkat çekti.

Akile Salih ise Kalibaf'a selamlarını ileterek İran ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Libya Meclis Başkanı, İran halkının ABD ve İsrail saldırıları karşısındaki direnişini ve kararlılığını övdü; diplomasi sürecinin İran'ın elde ettiği kazanımların kalıcı hale getirilmesine katkı sağlamasını temenni etti.