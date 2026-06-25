Bugün Aşura matem günü

Bugün Hicri takvimine göre 10 Muharrem 1448, (25 Haziran 2026) Aşura günüdür. Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yakınının Muharrem ayının onuncu günü olan "Aşura Günü"nde Kerbela'da şehit edilmeleri nedeniyle bugün, "matem günü" olarak görülüyor.

Hiç kuşkusuz İslam tarihinin en önemli olaylarından biri, 1400 yıldan sonra hala ebedi bir destan olarak kabul edilen Kerbela olayıdır.

Kerbela olayı, 680 tarihinde (Hicri 61, 10 Muharrem) Hz. Muhammed’in (s.a.v) torunu Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve Emevi Devleti halifesi Yezid’in ordularının çarpışmasıdır. Bu olayda Hz. İmam Hüseyin şehit edilmiştir.

Her yıl Muharrem ayının gelmesiyle birlikte, dünyadaki Şiiler, Hz. İmam Hüseyin için matem törenleri düzenliyor. İran'da çoğu bölgelerde törenler Muharrem'in 11. ve 12. günlerine kadar, bazı bölgelerde ise Safer ayının sonuna kadar devam ediyor. Aşura günü yasın doruk noktasıdır ve İran, Irak, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da resmi talildir.

Aşura, Şii kültüründe en önemli yas günüdür. Şiilerin bulunduğu her yerde bu gün taziye merasimleri yapılıyor. Bugün İran'da resmi tatil olduğu için marketler ve iş yerleri kapalıdır.

İran gelenlinde her sene olduğu gibi Muharrem ayında özellikle Aşura gününde geneleksel Kerbela matem merasimi düzenleniyor.

