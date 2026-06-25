Kudüs Gücü Komutanı'ndan İsrail'e Lübnan tepkisi

Siyonistlere sosyal medya üzerinden mesaj gönderen Tümgeneral Kaani, “Sizinle birlikte duran ve savaşanlar, Yezidi ruhuna karşı Aşura ruhuna ve Hz. İmam Hüseyin’e inanıp direnenlerdir. Onlar, şu ölümsüz inancı canlarında taşımaktadırlar: ‘Her gün Aşura, her yer Kerbela’dır.’

Siz Siyonistler, Lübnan’ın tamamını terk etmelisiniz; çünkü bu topraklar işgalcilerin oyun alanı değil, direniş meydanıdır.

Siyonistler bugün kendi iradeleriyle geri çekilmezlerse, yarın kaçınılmaz bir aşağılanma ve yenilgiyle kaçmak zorunda kalacaklardır.

2000 yılında Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın Bent Cübeyl’deki o tarihi vasiyetini asla unutmayın; o vaat hâlâ canlıdır ve aynı sahnenin bir kez daha tekrarlanacağından hiçbir şüphe yoktur.” ifadelerini kullandı.

