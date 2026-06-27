Şeyh Naim Kasım'dan Washington anlaşmasına sert tepki

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Beyrut hükümeti ile İsrail rejimi arasında imzalanan çerçeve anlaşmasını kınayan bir bildiri yayımladı.

Lübnan hükümetinin İsrail ile müzakere adımlarını eleştiren Naim Kasım, Beyrut hükümetinin anayasaya aykırı hareket ettiğini ve direniş hareketini dışlayarak İsrail’in saldırganlık politikalarına zemin hazırladığını söyledi.

Lübnan hükümetinin egemenliği koruma sorumluluğunu yerine getirmediğini savunan Şeyh Naim Kasım, doğrudan müzakerelerin "İsrail’e verilen karşılıksız tavizlerden ibaret olduğunu" belirtti.

Hükümetin 2 Mart’ta aldığı kararın direnişi "sırtından hançerlemek" anlamına geldiğini ifade eden Şeyh Naim Kasım, "Egemenliği İsrail düşmanına terk etmek ne büyük bir suçtur?" ifadelerini kullandı.

Şeyh Naim Kasım, İran ile ABD arasındaki mutabakatın Lübnan’da ateşkesin yolunu açtığını hatırlatırken, İsrail’in ülkenin güneyinden çekilmesi sürecinin ancak Lübnan’ın kendi iradesiyle yönetilebileceğini vurguladı. Naim Kasım, İran’ın diplomatik girişimlerinin Lübnan halkı ve direniş için bir onur ve güç sembolü olduğunu kaydetti.

Hizbullah lideri, İsrail’in Lübnan topraklarındaki varlığını meşrulaştırma çabalarına dikkat çekerek, Netanyahu kabinesinin, Lübnan ordusunun yalnızca iki pilot bölgeye konuşlandırılmasına izin verdiğini belirtti ve bu sürecin İsrail denetimi altında yürütüldüğünü vurguladı.

"İşgalin devamı ve ilhak tehlikesi"

Anlaşmanın işgali uzun yıllara yaydığını ve toprağın Siyonist varlığa ilhakına kadar gidebileceğini aktaran Şeyh Naim Kasım, "Bu, Lübnanlıların evlerine dönmelerini engelleyen bir acziyet anlaşmasıdır" dedi.

Naim Kasım, İsrail’in çekilmesini direnişin silahsızlandırılması şartına bağlamasının tüm kırmızı çizgileri aşan tehlikeli bir taviz olduğunu belirterek, bu durumun Lübnan’ı "İsrail düşmanının elinde bir oyuncağa dönüştürdüğünü" savundu.

Şeyh Naim Kasım, Washington'da imzalanan çerçeve metnini "tam bir zillet ve utanç" olarak nitelendirdi.

"Hizbullah silahlarını bırakmayacak"

Hizbullah lideri, İsrail’in Lübnan’dan çekilmesini direnişin silahsızlandırılması şartına bağlamanın “son derece tehlikeli bir plan” olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımın tüm “kırmızı çizgileri” aştığını belirten Naim Kasım, böyle bir hamlenin Lübnan’ı tamamen İsrail’in kontrolüne bırakacağını ifade ederek, direnişin silahlarını bırakmayacağının altını çizdi.

