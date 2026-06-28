Ayetullah Hamaney'den "Yargı Erki Haftası" mesajı

Ayetullah Hamaney, mesajında ilk olarak Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela kıyamına atıfta bulunarak, bu hareketin hak-batıl ve adalet-zulüm mücadelesinin tarihteki en yüce zirvesi olduğunu belirtti.

İslam Devrimi'nin bu nurani kaynaktan beslenen bir kol olduğunu anlatan Ayetullah Hamaneyi, daima İmam Hüseyin kıyamının hedeflerine ulaşmayı amaçlaması gerektiğini ifade etti.

Ayetullah Hamaney, ülkenin ilk Yargı Erki Başkanı Muhammed Beheşti ile 72 yarenlerinin şehadet yıldönümüne değinerek, Şehit Beheşti ve beraberindekilerin mazlumiyetinin, İslami düzenin ve mimarlarının Hüseyini çizgisini bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

Ayetullah Hamaney’e göre; İran İslam Cumhuriyeti'nde yargı teşkilatının temel görevleri, halkın haklarını korumak, kamu haklarını ve meşru özgürlükleri ihyâ etmek, yolsuzluklarla mücadele etmek, adaleti tesis etmek, ilahi sınırları ikame etmek ve kanunların uygulanmasını denetlemektir.

İslam Devrimi Lideri, bu görevlerin başarıyla yerine getirilmesinin hem Allah rızasını kazandıracağını hem de halkın sisteme olan güvenini artıracağını belirtti.

Toplumun ortak beklentisine değinen Hamanei, yargı dönüşümünün sadece belgelerde kalmayıp, mahkeme salonlarından kamusal alanlara kadar her yerde somut olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamaney kaleme aldığı mesajda, milletin haklarının yalnızca bireysel davalardan ibaret olmadığını vurgulayarak, özellikle 2025 ve 2026 yıllarında uluslararası suç örgütleri ve küresel zorbalar tarafından ihlal edilen hakların takibinin ülkenin en öncelikli adli meseleleri arasında yer aldığını belirtti.

Mesajda, "İkinci ve Üçüncü Dayatılan Savaş şehitlerinin kanından, ülkemize ve yurt içinde veya dışında yaşayan mazlum İran halkının her bir ferdine verilen maddi-manevi, bedeni-ruhi zararlara; Minab ve Lamerd'deki eşi benzeri görülmemiş çocuk katliamları ve savaş suçlarından sağlık merkezlerine yapılan saldırılara; yeni doğmuş bebeklerden yaşlılara kadar işlenen katliamlara ve bunların başında gelen eşsiz şahsiyet, büyük mücahit liderin şehadetine kadar her bir olay, iç ve uluslararası mahkemelerde ciddiyetle takip edilmesi gereken yüzlerce, binlerce önemli hukuk dosyası oluşturmaktadır. Kesin olan, suçluların yakasına yapışılması ve cezai eylemlerinin karşılığını görmeleridir." ifadelerine yer verildi.

