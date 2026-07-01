Güney Afrika’da göçmen karşıtı protestolar: 4 kişi öldü

Güney Afrika'da düzensiz göçmenlerin ülkeyi terk etmesi için göçmen karşıtı grupların tanıdığı sürenin dolmasıyla birlikte birçok kentte protestolar düzenlendi. Bazı gösteriler şiddet olaylarına ve yağmalara sahne olurken, güvenlik güçleri ülke genelinde geniş çaplı önlem aldı.

30 Haziran gününü yasa dışı göçmenler için “son tarih” olarak belirleyen grupların yürüyüşü, şiddet ve yağmalama olaylarıyla sonuçlandı. En az dört kişi hayatını kaybederken, binlerce yabancı evlerinden kovularak işletmeleri ve mülkleri tahrip edildi.

30 Haziran Salı gününün son tarih olarak açıklanmasının ardından binlerce yabancı uyruklu Afrikalı ülkeyi terk etmişti. Aylarca süren gerilimlerin ardından salı günü, Güney Afrika sokaklarında mağazalar yürüyüşler sebebiyle kapandı ve yabancı çalışanlara evde kalmaları söylendi.

Göçmen karşıtı “March and March” hareketinin lideri Jacinta Ngobese, hedeflerine ulaşana kadar her hafta yürüyüşleri devam ettireceklerini açıkladı. Reuters’ın haberine göre Ngobese, “Önümüzdeki altı ay boyunca milli kaynaklarımızın yasa dışı göçmenlerin ülkeden gönderilmesi için kullanılmasını istiyoruz. Bina bina… Gitmeliler” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 milyon göçmenin yaşadığı Güney Afrika'da, yabancı nüfus toplam nüfusun yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyor.

