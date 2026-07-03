CNN: Tahran'daki veda töreni Trump'a verilen açık bir mesaj niteliğinde

ABD merkezli CNN International kanalı, şehit edilen İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameney için düzenlenen geniş katılımlı cenaze töreniyle İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a bir meydan okuma mesajı verdiğini belirtti.

CNN'e göre, söz konusu görkemli tören, dünyaya ve İslam Cumhuriyeti'nin düşmanlarına, "Tahran'da İslami düzenin yalnızca varoluşsal bir savaştan sağ çıkmakla kalmadığı, aynı zamanda şehit liderini direnişinin sembolü olarak ölümsüzleştirmeyi sürdürdüğü" mesajını vermeyi amaçlıyor.

Başkent Tahran, 3 Temmuz Cuma sabahı itibarıyla Şehit Lider Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ve dört aile ferdi için düzenlenen veda törenlerinde görülmemiş bir diplomatik yoğunluğa ev sahipliği yapıyor.