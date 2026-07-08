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8 Tem 2026 09:11

Galibaf: Zorbalık ve baskı dönemi sona erdi

Galibaf: Zorbalık ve baskı dönemi sona erdi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'yi 14 maddelik mutabakatı ihlal etmekle suçlayarak, Washington'ın askeri tehditler ve yaptırımlarla sonuç alamayacağını söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, ABD'nin 14 maddelik mutabakatı ihlal ettiğini belirterek, şu maddeleri sıraladı:

1. İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin düzenlemelerinin ihlal edilmesi,

2. İran'a yönelik askeri saldırı tehditlerinin sürdürülmesi,

3. İran'ın güney bölgelerine yönelik saldırılar düzenlenmesi,

4. İran petrolüne yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe konulması,

5. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi.

Galibaf, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:

"Zorbalık ve şantaj dönemi sona ermiştir. Bu yöntemlerle hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Biz geri adım atan ya da taviz veren bir millet değiliz."

News ID 1937421

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