Galibaf: Zorbalık ve baskı dönemi sona erdi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, ABD'nin 14 maddelik mutabakatı ihlal ettiğini belirterek, şu maddeleri sıraladı:

1. İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin düzenlemelerinin ihlal edilmesi,

2. İran'a yönelik askeri saldırı tehditlerinin sürdürülmesi,

3. İran'ın güney bölgelerine yönelik saldırılar düzenlenmesi,

4. İran petrolüne yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe konulması,

5. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi.

Galibaf, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:

"Zorbalık ve şantaj dönemi sona ermiştir. Bu yöntemlerle hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Biz geri adım atan ya da taviz veren bir millet değiliz."