İran Dışişleri'nden ABD'ye Kınama

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin saldırıları ve savaşın sona ermesine ilişkin mutabakatın ağır şekilde ihlal edilmesi hakkında bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "Terörist ABD ordusu, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü sabaha karşı erken saatlerde, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasını açıkça ihlal ederek İran'ın güney kıyılarındaki bazı izleme ve gözetleme merkezlerine askeri saldırı düzenledi. Bu saldırılar aynı zamanda askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaşın sona ermesine ilişkin mutabakatın birinci maddesinin de ağır ihlalidir." denildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik yasa dışı saldırılarının sürmesi, bir gece önce ABD Hazine Bakanlığı'nın İran petrolünün satışına ilişkin izni iptal etmesi, ABD'nin mutabakatın 10. maddesi kapsamındaki taahhüdünü ihlal etmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki düzenlemelerinin ihlal edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik askeri saldırıları ile terör eylemlerinin devam etmesinin, savaşın sona ermesine ilişkin mutabakatın önemli ve temel bölümlerini fiilen geçersiz hâle getirdiği ifade edildi.

Bakanlık, gerilimin bu şekilde tırmandırılmasının doğuracağı tehlikeli sonuçların sorumluluğunun anlaşmalarını bozan ABD’ye ait olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, tüm devletlerin, özellikle de Fars Körfezi'nin güney kıyısındaki komşu ülkelerin, saldırgan tarafların kendi topraklarını ve imkânlarını İran'a yönelik saldırılar için kullanmalarını engelleme yönündeki uluslararası hukuki yükümlülüklerini bir kez daha hatırlattı.

Açıklamada, İran'a yönelik saldırı suçuna herhangi bir şekilde yardım veya iş birliği yapılmasının, bu suça ortak olmak anlamına geleceği vurgulandı.

Bakanlık, ABD'nin saldırılarını ve mutabakatı defalarca ihlal etmesini sert şekilde kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreterinin bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğin korunmasına ilişkin sorumluluklarını hatırlattı.

Son olarak, İran Silahlı Kuvvetleri'nin daha önce de birçok kez gösterdiği gibi, BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca İran'ın toprak bütünlüğünü, ulusal egemenliğini ve ulusal güvenliğini ABD'nin askeri saldırılarına karşı savunmakta tereddüt etmeyeceği ve saldırının kaynağı ile çıkış noktasını da hedef alacağı ifade edildi.