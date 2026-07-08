İran kıyılarını düşman güçleri için cehenneme çevireceğiz

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tuğamiral Seyyari, İran'ın coğrafi konumu gereği 2 bin 700 kilometrelik bir kıyı şeridine sahip olduğunu belirtti.

Tuğamiral Seyyari, ABD'nin tehditlerine ve Başkan Donald Trump'ın iddialarına sert yanıt vererek, "İran toprakları 90 milyon İranlının kırmızı çizgisidir." dedi.

Düşmanın her zaman psikolojik savaş ve dezenformasyon yoluyla halkın moralini bozmaya çalıştığını belirten Tuğamiral Seyyari, "Düşmanlar, psikolojik savaş yürütüyor ancak sahada İran kıyılarına tek bir asker bile çıkarma cesaretleri yok. Çünkü böyle bir hata yaparlarsa, içinden asla çıkamayacakları bir cehenneme düşeceklerini çok iyi biliyorlar." ifadesini kullandı.

Tuğamiral Seyyari, İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve güvenlik güçlerinin en üst düzeyde koordinasyon ve teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump'a doğrudan seslenen Tuğamiral Seyyari, "Eğer ordunuzun önünde hiçbir engel olmadığını iddia ediyorsanız, buyurun deneyin! Bizler, sahip olduğumuz sarsılmaz irade ve sadakatle her türlü teknolojik açığı kapatırız ve sınırlarımıza en ufak bir zarar gelmesine asla izin vermeyiz” diye konuştu.

Tuğamiral Seyyari, İran halkına güvence vererek, silahlı kuvvetlerin ülkenin etrafında aşılmaz bir kale gibi duracağını ve hiçbir saldırganlığa geçit vermeyeceğini yineledi.