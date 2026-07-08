Irak'ın Necef kentindeki cenaze törenine 3 milyon kişi katıldı

Irak medyasına göre, Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in Cenaze Töreni Yüksek Komitesi Resmi Sözcüsü Korgeneral Saad Maan bugün Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Şehit Ayetullah Hamaney'in cenaze törenine yaklaşık 3 milyon kişinin katıldığını duyurdu.

Şehit Ayetullah Hamaney’in naaşı dün Uluslararası Necef Havalimanı’na getirilmişti. Naaşı, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ve diğer devlet görevlileri ve siyasi parti temsilcileri karşılamıştı.

Şehit Lider için Kerbela kentinde de cenaze merasimi düzenleniyor.

İran lideri için son tören 9 Temmuz'da Meşhed'de yapılacak ve naaşı bu kentteki Hz. İmam Rıza (a.s) Türbesi'ne defnedilecek.