Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'nin Kuveyt ve Bahreyn'deki kritik tesislerini vurduk

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, missilleme operasyonunun ilk aşamasında, ABD’nin bölgedeki iki stratejik üssü füze ve insansız hava araçları ile hedef alındı.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz ve Hava Kuvvetleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, Kuveyt’teki Arifcan ve Ali Al Salem ile Bahreyn’deki Cufayr ve Şeyh İsa askeri üslerindeki kritik altyapı ve tesisler vuruldu.

Açıklamada, “Eğer bu saldırganlığın tekrarlanması durumunda, ABD’nin bölgedeki diğer üslerine yönelik daha sert ve geniş kapsamlı misillemelerde bulunacağız.” uyarısı yapıldı.