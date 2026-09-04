İran’ın savunma amaçlı saldırıları yalnızca askeri hedeflere yöneliktir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar tarafından Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne (ITU) sunulan belgede, İran’ın Katar topraklarında konuşlu ABD güçlerine yönelik savunma saldırılarının yalnızca ABD’ye ait askeri tesisleri hedef aldığının ve hiçbir sivil bölgenin hedef alınmadığının teyit edildiğini belirtti.

Bekayi, Katar’ın iddia ettiği tek istisnanın 18 Mart’ta bir gaz tesisine düzenlenen saldırı olduğunu ifade etti. Ancak söz konusu tesisin o dönemde ABD’nin İran’a yönelik saldırı operasyonlarına hizmet ettiğinin dikkate alınması gerektiğini savundu.

Bekayi açıklamasında, İran’ın hedef seçimindeki hassasiyet ve saldırılarda gösterdiği dikkatin, ABD’nin sivillere ve sivil hedeflere yönelik tekrarlanan saldırılarıyla karşılaştırılması gerektiğini söyledi.

İranlı sözcü, bu kapsamda okullar, hastaneler, yerleşim bölgeleri, düğün törenleri ve köprüler gibi hedefleri örnek gösterdi.

Bekayi, söz konusu durumun, zor koşullarda dahi ahlaki ve insani ilkelere bağlılığın önemini benimsemiş “uygar bir millet” ile güç gösterisi sırasında hiçbir hukuki veya ahlaki ilkeye uymayan “savaş yanlısı yöneticiler” arasındaki büyük farkı ortaya koyduğunu ifade etti.