New York Times: ABD donanması Ortadoğu’da ciddi bir lojistik krizle karşı karşıya

El Menar’ın aktardığına göre, New York Times gazetesi yayımladığı bir haberde, ABD Donanması’nın Ortadoğu’da ciddi bir lojistik krizle karşı karşıya olduğunu kabul etti.

New York Times’ın haberine göre, yaklaşık 20 gemide bulunan 20 bine yakın deniz piyadesi ve piyade personelinin haftada 420 binden fazla öğün yemeğe ve yaklaşık 8 milyon galon yakıta ihtiyacı bulunuyor.

Gazete, İran’ın ABD Donanması’nın Bahreyn’deki ana lojistik üssünü imha etmesinin ardından durumun ciddi ölçüde kötüleştiğini belirtti. Bu saldırının, bölgedeki diğer yakın limanları da ağır tehdit altında bıraktığı ve bu nedenle söz konusu limanların kullanımının durdurulduğu ifade edildi.

New York Times ayrıca, ikmal gemilerinin artık Diego Garcia Adası’na ulaşmak için yaklaşık 2 bin 200 mil yol kat etmek zorunda kaldığını bildirdi. Gemilerin, filolarına yeniden ulaşabilmek için Singapur’a gitmesi durumunda ise daha da uzun bir mesafe kat etmesi gerekiyor.

Gazetenin aktardığına göre, bu durum ABD Donanması’nın Orta Doğu’daki kuvvetlerine gıda, yakıt ve diğer lojistik ihtiyaçların ulaştırılmasını daha uzun, maliyetli ve riskli bir sürece dönüştürdü.