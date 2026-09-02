Galibaf’tan ABD’ye: Şeytan gibi davranan güç, şeytandır

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD güçlerinin önceki gece sivil merkezlere yönelik saldırıları ve Sirek bölgesindeki Kuhestek’te düzenlenen bir düğün töreninde bazı İranlıların şehit olmasının ardından, sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından İngilizce bir mesaj yayımladı.

Galibaf, ABD’nin daha önce Minab ve Lamered’de gerçekleştirdiği saldırıları da hatırlatarak, İranlı sivillere yönelik son üç olayı şöyle sıraladı:

“Minab’daki okul: Çocuklar katledildi.

Lamered’deki spor salonu: Çocuklar vahşice öldürüldü.

Kuhestek’teki düğün: Çocuklar aileleriyle birlikte öldürüldü.”

Meclis Başkanı Galibaf, mesajının devamında, “Bir güç şeytan gibi davranır, şeytan gibi hedef seçer ve şeytan gibi öldürürse, o güç şeytandır” ifadelerini kullandı.

Galibaf ayrıca, aynı eylemleri gerçekleştiren “daha küçük bir şeytanı” destekleyen ve koruyan bir gücün ise “Büyük Şeytan” olduğunu vurguladı.