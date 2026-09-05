Bekayi’den Amerikalılara uyarı: çocuklarınızı yasa dışı bir aavaşın paralı askerlerine dönüştürmeyin

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail medyasında yayımlanan ve bankacılık sistemine borçlu öğrencilerin İran’a karşı savaşın sürdürülmesi amacıyla asker toplamak için kullanılmasını öneren bir makaleye dikkat çekti.

Bekayi paylaşımında Amerikalılara seslenerek, “Amerikalılar, lütfen kendinize sadece bir soru sorun: İsrail’in sürdürülmesini ve genişletilmesini istediği bir savaşta savaşmaları ve öldürülmeleri karşılığında neden oğullarınıza ve kızlarınıza banka borçlarının affedileceği vaat edilsin?” ifadelerini kullandı.

Bekayi, Jerusalem Post gazetesinde söz konusu önerinin açıkça tartışıldığını belirterek, “Öğrenci kredileri ve kredi kartı borçlarının, borçlu Amerikalılar arasından asker toplamak ve onları İran’la savaş cephesine göndermek için kullanılması” önerisinin gündeme getirildiğini söyledi.

İranlı yetkili, söz konusu yaklaşımı eleştirerek, “Bu, başkalarının savaşının sizin canlarınız ve vergileriniz kullanılarak yürütülmesi demektir” dedi.

Bekayi ayrıca Amerikalıları uyararak, “Sizi savaş cephesinin piyadelerine ve bu savaşın masraflarını ödeyenlere dönüştürmelerine izin vermeyin. Bu, sizin hiçbir zaman seçmediğiniz bir savaştır” ifadelerini kullandı.

Bekayi açıklamasının sonunda, “Çocuklarınızı onların yasa dışı savaşlarının paralı askerlerine dönüştürmelerine izin vermeyin” çağrısında bulundu.