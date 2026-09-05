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5 Eyl 2026 07:18

Galibaf’tan Çin’in güvenlik vurgusuna destek: İran hazır

Galibaf’tan Çin’in güvenlik vurgusuna destek: İran hazır

İran’ın Çin Özel Temsilcisi Galibaf, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in son açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Galibaf, bölgede gerçek istikrarın ancak yeni ve yerli bir güvenlik mimarisinin oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini belirterek, “İran hazır” mesajı verdi.

İran’ın Çin İşleri Özel Temsilcisi Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in son açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.

Galibaf, Çin’in ortak güvenliğin güçlendirilmesine yaptığı vurgunun, İran’ın da yıllardır dile getirdiği temel yaklaşımı yansıttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Çin’in ortak güvenliğin güçlendirilmesine yaptığı vurgu, İran’ın da yıllardır üzerinde durduğu temel yaklaşımın bir yansımasıdır.”

Galibaf, bölge ülkelerinin geleceklerini kendi elleriyle şekillendirmeleri gerektiğini vurgulayarak, gerçek istikrarın ancak bölgede yeni ve yerli bir güvenlik mimarisinin oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

İranlı yetkili açıklamasını, “İran hazır” ifadeleriyle tamamladı.

News ID 1938336

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