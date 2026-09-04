Ekonomik baskının amacı halk ile sistem arasında mesafe oluşturmak

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, İran’ın karşı karşıya olduğu savaşın yalnızca askeri boyutla sınırlı olmadığını belirterek, “Bugünkü savaşımız tam anlamıyla bir hibrit savaştır. Aynı zamanda askeri bir savaştır; hâlâ da alçakça ve insafsızca yürütülen bir askeri savaş söz konusu. Savaşın kendi kuralları vardır ancak bu lanet olası Trump kurallara uymuyor” dedi.

Ayetullah Hatemi, konuşmasının devamında, “168 okul çocuğunun ne suçu var? Dünyadaki tüm hukuk kurallarına göre bu çocuklar dokunulmazdır. Sporcuların ne suçu var? İnsanların düğünlerini yas gününe çeviriyorsunuz. Bu savaş insafsızca yürütülüyor. Ancak Silahlı Kuvvetlerimiz bu insafsız savaşa en üstün ve en mert şekilde karşılık veriyor” ifadesini kullandı.

Tahran Cuma Namazı Hatibi, askeri savaşın devam ettiğini ve İran Silahlı Kuvvetleri’nin hazırlıklı olduğunu belirterek, “Düşman bir saldırı gerçekleştiriyor ve karşılığında birkaç yanıt alıyor; karşılık veriliyor. Bu Silahlı Kuvvetlerimizle gurur duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hatemi, “Askeri savaşın yanı sıra ekonomik savaş da var. Hatta bu savaş savaşın başından değil, İslam Devrimi’nin zaferinden bu yana başlatılmış durumda. İslam Cumhuriyeti’ne karşı medya savaşı ve yalan haber yayma savaşı da yürütülüyor. Sisteme karşı kültürel bir savaş da var. Bu alanlardan biri de ekonomik savaştır” dedi.