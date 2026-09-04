ABD’nin bölgedeki üslerine yönelik saldırılarımız çok etkili oldu

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekremi Niya, yaptığı açıklamada, ABD’nin ülkenin güney kesimindeki bazı noktalara yönelik son saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tuğgeneral Ekremi Niya, “Amerikalılar, 30 Ağustos sabahı, ateşkesten sonra ikinci kez ülkenin güney kesimindeki bazı noktalara yönelik saldırıda bulundu.” dedi.

Daha önce de benzer bir saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Tuğgeneral Ekremi Niya, ABD’nin ateşkes sonrasındaki ilk saldırısının 6 Temmuz'da gerçekleştiğini ve yaklaşık iki hafta sürdüğünü söyledi. İran Silahlı Kuvvetlerinin ikinci saldırıya da karşılık verdiğini ifade etti.

ABD’nin amacı Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünü zayıflatmak

ABD’nin saldırılarındaki hedeflere ilişkin konuşan İran Ordusu Sözcüsü, Amerikalıların güney sınır hattına yönelik bu iki saldırıda, İran Silahlı Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü zayıflatmaya veya ortadan kaldırmaya çalıştığını söyledi.

Tuğgeneral Ekremi Niya, bölgede oluşmuş ve nihai olarak pekişme aşamasına gelmiş İran egemenliğinin de ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

“Bu saldırıya kararlı şekilde karşılık verdik. Ordu ve Devrim Muhafızları tarafından operasyonlar gerçekleştirildi.” diyen Tuğgeneral Ekremi Niya, söz konusu operasyonların biçimsel ve içerik açısından çeşitli özellikler taşıdığını ifade etti.

İran ordusu ABD saldırısından 15 dakika sonra karşılık verdi

Operasyonların en önemli özelliklerinden birinin hızlı karşılık vermek olduğunu belirten Tuğgeneral Ekremi Niya, “İlk füzelerimizi ve İHA’larımızı düşman üslerine göndermemiz yaklaşık 15 dakika sürdü.” dedi.

Tuğgeneral Ekremi Niya bunun İran’ın her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

İran Ordusu Sözcüsü, operasyonların ikinci özelliğinin “ateş gücü ve yıkıcılık” olduğunu belirterek, düşman kuvvetlerinin üzerine yöneltilen ateş gücünün çok yoğun ve etkili olduğunu söyledi.

Üçüncü özelliğin ise operasyonların geniş bir coğrafyaya yayılması olduğunu belirten Tuğgeneral Ekremi Niya, “Operasyonlar Arap bölgesinin tamamına yayıldı. Ürdün’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar ABD üsleri hedef alındı ve vuruldu.” ifadelerini kullandı.

İran ordusu 3 ülkedeki 4 ABD üssünü hedef aldı

İran Ordusunun dört ABD üssünü bölgedeki üç ülkede hedef aldığını belirten Tuğgeneral Ekremi Niya, bunlardan ikisinin BAE’de, birinin Bahreyn’deki Şeyh İsa Üssü ve diğerinin Kuveyt’te bulunduğunu söyledi.

İran Ordusu Sözcüsü, operasyonların ardından hem sahadan elde edilen bilgiler hem de uydu görüntülerine dayanarak saldırıların oldukça etkili ve yıkıcı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Tuğgeneral Ekremi Niya, ABD üslerinin ciddi hasar gördüğünü ve bu yıkımın sonuçlarının ayrıca incelenebileceğini ifade etti.

İran ordusu son operasyonlarda Fetih füzelerini kullandı

Son operasyonlarda füze kullanımına ilişkin soruyu yanıtlayan Tuğgeneral Ekremi Niya, İran Ordusunun bu operasyonda füze kullandığını doğruladı.

İran Ordusu Sözcüsü, “Bu operasyonda oldukça etkili olan karadan karaya ‘Fetih’ füzelerinin yanı sıra ‘Areş-2’ kamikaze İHA’larını kullandık.” dedi.

Kullanılan füze ve İHA’ların yapay zekâ ve yeni sistemlerle donatıldığını belirten Tuğgeneral Ekremi Niya, bunun düşmanın söz konusu mühimmatları takip etmesini zorlaştırdığını ve füzeler ile İHA’ların hedeflerine daha kolay ulaşmasını sağladığını söyledi.

Karma taktikler ve asimetrik savaş

Tuğgeneral Ekremi Niya, İran ordusunun ekipmanlarını sürekli yenilemeye çalıştığını belirterek, bunun yanında operasyonel taktiklerde de değişikliklere gidildiğini ifade etti.

“Asimetrik savaş ve karma taktikleri kullanmaya çalıştık. Artık operasyonlarımızı karma ve asimetrik şekilde gerçekleştiriyoruz.” diyen Tuğgeneral EkremiNiya, bu yöntemden alınan geri dönüşlerin oldukça olumlu olduğunu söyledi.

12 ve 40 günlük savaşların deneyimi

İran Ordusu Sözcüsü, silah ve teçhizat dışında İran Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu güç unsurlarına da değindi.

Tuğgeneral Ekremi Niya, ordu ve Devrim Muhafızları mensuplarının geçmiş savaşlardan, özellikle 12 günlük ve 40 günlük savaşlardan elde edilen deneyimlerden yararlanarak bugün daha hazırlıklı, motive ve özgüvenli şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Saika Operasyonu'nun 29, 30 ve 31. aşamaları gerçekleştirildi

Son operasyonların seyri hakkında konuşan Tuğgeneral Ekremi Niya, Saika Operasyonu'nun 29, 30 ve 31. aşamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

29 ve 30. aşamaların düşmanın 30 Ağustos’taki saldırısının hemen ardından düzenlendiğini, 31. aşamanın ise iki gece önce önceki operasyonu ve belirlenen hedefleri tamamlamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Tuğgeneral Ekremi Niya, Saika Operasyonu'nun 31. aşamasının hem caydırıcı hem de önleyici nitelik taşıdığını ifade etti.

İran'ın askeri doktrini önleyici operasyonlara yöneliyor

İran'ın askeri doktrinindeki değişime ilişkin konuşan Tuğgeneral Ekremi Niya, 12 günlük savaşın ardından ülkenin askeri doktrininin giderek önleyici savaşa yöneldiğini söyledi.

Bu yaklaşımın Birleşmiş Milletler Şartı kapsamında da meşru olduğunu savunan Tuğgeneral Ekremi Niya, orantılılık, gereklilik ve aciliyet ilkelerinin gözetilmesi halinde bu tür eylemlerin uluslararası hukuk açısından meşru olduğunu belirtti.

İran'ın ABD kaynaklı bir tehditle karşı karşıya olduğunu ve kendisini savunduğunu söyleyen Tuğgeneral Ekremi Niya, “Bu meşru müdafaadır. Uluslararası hukuk, kendimizi önleyici şekilde savunmamıza izin veriyor.” dedi.

Şehit Musa'nın askeri doktrinin değişimindeki rolü

Bu yaklaşımın 12 günlük savaş sırasında şekillenmeye başladığını belirten Tuğgeneral Ekremi Niya, şehit Tümgeneral Muhammed Bakıri Musa olarak anılan komutanın askeri doktrinin değişiminde önemli rol oynadığını ifade etti.

İran Ordusu Sözcüsü, önleyici savaş doktrininin göstergelerinin son operasyonlarda açık şekilde görüldüğünü belirterek, ABD'nin inisiyatifi ele geçirmesine izin vermediklerini söyledi.

Ürdün, Suriye ve IKBY'deki ABD üslerinin bu kapsamda hedef alındığını belirten Tuğgeneral Ekremi Niya, IKBY’de bulunan ayrılıkçı grupların ABD tarafından silahlandırıldığını ve İran'a karşı kara operasyonları düzenlemek üzere hazırlandığını ifade etti.

“Tehdit hissettiğimiz her yerde önleyici operasyon düzenleyeceğiz”

Tuğgeneral Ekremi Niya, “Bu süreç devam ediyor. İnşallah tehdit hissettiğimiz her yerde, uluslararası hukuk çerçevesinde ve haklarımızı savunmak amacıyla önleyici operasyonlar düzenleme yönünde ilerleyeceğiz.” dedi.

ABD üslerine verilen zarar lojistik sorunlara yol açtı

ABD'nin bölgedeki askeri güçlerinin yaşadığı sınırlamalara da değinen Tuğgeneral Ekremi Niya, ABD'nin bölgede on binlerce askeri bulunduğunu ve üslerinin bir bölümünün tamamen operasyon dışı kaldığını, bir bölümünün ise ağır hasar gördüğünü söyledi.

Bazı üslerin ikmal ve lojistik merkezleri olduğunu belirten Tuğgeneral Ekremi Niya, bu tesislerin ağır hasar görmesi nedeniyle ABD'nin askerlerine ikmal ve lojistik destek sağlamakta ciddi sorunlar yaşadığını ileri sürdü.

ABD ordusunun yüksek miktarda tüketim ve sürekli ikmal gerektiren, teçhizat merkezli bir ordu olduğunu söyleyen Tuğgeneral Ekremi Niya, ABD'nin askerlerine gıda ve yakıt sağlamakta zorlandığını belirtti.

Bahreyn'deki destek üssünün ciddi zarar gördüğünü ve ABD'nin artık yakıtı dışarıdan getirmek zorunda kaldığını ifade etti.

ABD'nin ayrıca ihtiyaç duyduğu lojistik malzemeleri Diego Garcia, Asya ve Doğu Asya ülkeleri gibi daha uzak bölgelerden taşımak zorunda kaldığını söyledi.

Abraham Lincoln uçak gemisindeki protestolar

Bu sorunların bölgedeki ABD gemilerinde bulunan askerleri de etkilediğini belirten Tuğgeneral Ekremi Niya, yaşanan sıkıntıların protestoları artırdığını ve bunun USS Abraham Lincoln uçak gemisinde de görüldüğünü söyledi.

“ABD'nin benzin fiyatlarındaki artışın nedeni kendi saldırganlığıdır”

Tuğgeneral Ekremi Niya, ABD'nin bölgedeki askeri sorunlarının yanı sıra savaşın sonuçlarının ABD'nin içine de yansıdığını savundu.

ABD'deki ekonomik sorunlar ve benzin fiyatlarındaki artışa değinen Tuğgeneral Ekremi Niya, bazı Amerikalı yetkililerin bu durumu İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına bağladığını söyledi.

İran Ordusu Sözcüsü, “ABD'de benzin fiyatlarının yükselmesinin ve Amerikan askerlerinin bölgedeki sorunlarının temel nedeni, ABD'nin saldırganlığı ve kendi iç sorunlarıdır.” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Ekremi Niya, bağımsız bir Birleşmiş Milletler üyesi ülkeye yönelik saldırıların, çocukların bulunduğu bir okulun, bir düğün töreninin ve bir spor merkezinin vurulmasının sonuçlarının bugün ABD tarafından görüldüğünü ileri sürdü.

ABD “stratejik çıkmaz” içinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran halkını sokağa çıkmaya çağırmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tuğgeneral Ekremi Niya, ABD'nin “stratejik bir çıkmaz” içinde olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Ekremi Niya, Trump'ın savaşın ilk günlerinde “Size yardım etmeye geliyoruz” şeklinde açıklamalar yaptığını, şimdi ise İran halkını sokağa çıkarak yönetimi devirmeye çağırdığını belirterek, bu iki tutum arasındaki büyük farkın ABD'nin stratejik çıkmazını gösterdiğini ifade etti.

ABD'nin 40 günlük savaş ve iki ayrı saldırının ardından yeniden yaptırım ve abluka politikasına dönmesinin de aynı çıkmazın göstergesi olduğunu savundu.

“ABD'nin savaştan çıkış stratejisi yoktu”

İran Ordusu Sözcüsü, ABD'nin başından itibaren savaşın nasıl sona erdirileceğine ilişkin bir strateji geliştirmediğini ve bugün “şaşkınlık ve stratejik çıkmaz” yaşadığını söyledi.

ABD'nin bu nedenle farklı yöntemleri deneyerek sonuçlarını ölçmeye çalıştığını belirtti.

“Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğimizi sonuna kadar savunacağız”

Tuğgeneral Ekremi Niya, Hürmüz Boğazı konusunda İran'ın hedefinin açık olduğunu belirterek, “Hedefimiz bölgenin güvenliğini savunmak ve Hürmüz Boğazı üzerinde egemenlik uygulamaktır. Bu konuda sonuna kadar duracağız.” dedi.

ABD'nin baskı, saldırı ve “saldırganlık” yoluyla İran'ın bölgedeki egemenliğini zayıflatamayacağını veya ortadan kaldıramayacağını savundu.

“ABD bölgeden çıkana kadar duracağız”

İran Ordusu Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'nın İran halkının haklarına saygı çerçevesinde yönetilmesi halinde İran Silahlı Kuvvetlerinin uygun gördüğü gemilerin geçişine izin verebileceğini söyledi.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığına da değinen Tuğgeneral EkremiNiya, Washington'ın bölgedeki “sömürgeci geçmişi” ve “hegemonik yaklaşımı” nedeniyle bu gerçeği kabul etmekte zorlandığını belirtti.

Tuğgeneral Ekremi Niya, “ABD bölgeden çıkana kadar duracağız. ABD'nin bölgeden çekilmesi, bölgeyi kesinlikle daha güvenli hale getirecektir.” dedi.

İran Ordusu Sözcüsü, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinin Amerikan halkının da yararına olacağını savunarak, askerlerin ölmesi ve Amerikan halkının vergilerinin boşa harcanmasının bölgedeki askeri varlığın sonuçları olduğunu ifade etti.