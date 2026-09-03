Türk Fotoğraf Sanatçısı Berke Araklı’ya İran Fotoğraflarıyla Uluslararası Ödül

Türk fotoğraf sanatçısı Berke Araklı, İran’da Muharrem ayı ritüelleri kapsamında görüntülediği “çamur sürme” geleneğine dair fotoğraflarıyla, 5. Reha Bilir Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

Çamur Sürme (Golmal-i) Geleneği Nedir?

Muharrem ayının onuncu günü olan Aşura gününde Şii Müslümanlar, Hz. Hüseyin’in Kerbela Savaşı’nda şehit edilişini yâd etmek amacıyla kendilerini çamura buladıkları bir ritüeli gerçekleştirirler.

İran’ın sadece belirli bölgelerinde yaşatılan bu ritüel, Aşura sabahı gün doğmadan başlar ve gün boyu devam eder. “Çamur sürme” geleneği, felsefi olarak insanın topraktan geldiği ve nihayetinde yine toprağa döneceği gerçeğini simgeler.

Ritüel sırasında tüm vücut çamurla kaplanır; ardından kuruması için ateş etrafında toplanılır ve mersiyeler okunur. Bu esnada katılımcılar, “sine-zeni” (göğse vurarak yas tutma) yaparak matemlerini ifade ederler. Yüzyıllardır süregelen bu derin acı, her Muharrem ayında bu sembolik ritüellerle yeniden tazelenir.