  1. Kültür
3 Eyl 2026 15:49

Türk Fotoğraf Sanatçısı Berke Araklı’ya İran Fotoğraflarıyla Uluslararası Ödül

Türk Fotoğraf Sanatçısı Berke Araklı’ya İran Fotoğraflarıyla Uluslararası Ödül

Türk fotoğraf sanatçısı Berke Araklı, İran’da çektiği fotoğraflardan dolayı ödüle layık görüldü.

Türk fotoğraf sanatçısı Berke Araklı, İran’da Muharrem ayı ritüelleri kapsamında görüntülediği “çamur sürme” geleneğine dair fotoğraflarıyla, 5. Reha Bilir Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

Türk Fotoğraf Sanatçısı Berke Araklı’ya İran Fotoğraflarıyla Uluslararası Ödül

Çamur Sürme (Golmal-i) Geleneği Nedir?

Muharrem ayının onuncu günü olan Aşura gününde Şii Müslümanlar, Hz. Hüseyin’in Kerbela Savaşı’nda şehit edilişini yâd etmek amacıyla kendilerini çamura buladıkları bir ritüeli gerçekleştirirler.

İran’ın sadece belirli bölgelerinde yaşatılan bu ritüel, Aşura sabahı gün doğmadan başlar ve gün boyu devam eder. “Çamur sürme” geleneği, felsefi olarak insanın topraktan geldiği ve nihayetinde yine toprağa döneceği gerçeğini simgeler.

Türk Fotoğraf Sanatçısı Berke Araklı’ya İran Fotoğraflarıyla Uluslararası Ödül

Ritüel sırasında tüm vücut çamurla kaplanır; ardından kuruması için ateş etrafında toplanılır ve mersiyeler okunur. Bu esnada katılımcılar, “sine-zeni” (göğse vurarak yas tutma) yaparak matemlerini ifade ederler. Yüzyıllardır süregelen bu derin acı, her Muharrem ayında bu sembolik ritüellerle yeniden tazelenir.

News ID 1938316
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler