İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 3 sivil şehit oldu, 23 kişi yaralandı

El Cezire’nin aktardığına göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkeye yönelik saldırılarında çok sayıda sivilin şehit olduğunu ve yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, İsrail rejiminin bu gece Lübnan’ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 3 kişinin şehit olduğu, 23 kişinin yaralandığını bildirdi.

Lübnan topraklarına yönelik saldırı ve ülkenin topraklarını ele geçirmek için bahane aradığı belirtilen İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hizbullah tarafından İsrail güçlerine doğru gönderildiğini iddia ettiği bir İHA’nın güvenlik bölgesinde önlendiğini öne sürdü. İsrail ordusu, eş zamanlı olarak bu eyleme hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtti.