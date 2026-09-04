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4 Eyl 2026 14:45

ABC News: İran savaşında yaralanan ABD askerlerinin sayısı 767’ye yükseldi

ABC News: İran savaşında yaralanan ABD askerlerinin sayısı 767’ye yükseldi

ABD Savunma Bakanlığı’nın son 24 saatte güncellediği verilere göre, İran’la savaşta yaralanan Amerikan askerlerinin sayısı 767’ye çıktı.

El Meyadin’in aktardığına göre, ABC News, Pentagon tarafından son 24 saat içinde yapılan güncellemeler doğrultusunda, İran’la savaşta yaralanan Amerikan askerlerinin sayısının 767’ye yükseldiğini bildirdi.

ABC News’in haberine göre bu sayı, 28 Ağustos’ta yapılan son güncellemede açıklanan 758 yaralıya kıyasla 9 kişi arttı.

Amerikan askerlerinin İran’a karşı yürütülen savaşta yaralananlara ilişkin verilerin güncellenmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün, Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in İran savaşı sırasında hiçbir Amerikan askerinin öldürülmediğine ilişkin açıklamasını reddetmesinin ardından geldi.

Trump, Lutnick’in “İran savaşında hiç kimsenin ölmediği” yönündeki açıklamasını yaparken Venezuela’yı kastettiğini belirterek, İran’a karşı savaşta 18 Amerikalının öldüğünü kabul etti.

News ID 1938330

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