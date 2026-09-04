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4 Eyl 2026 11:00

İsrail Ordusundan Güney Lübnan’a topçu saldırısı

İsrail Ordusundan Güney Lübnan’a topçu saldırısı

İsrail ordusu, Güney Lübnan’da ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Beyt Lif ve Srebbin çevresini topçu ateşine tuttu. Lübnan kaynakları ayrıca el-Mansuri, Mecdel Zun ve Beyt es-Siyad beldelerinin de sabah saatlerinde bombalandığını bildirdi.

El Ahed’in haberine göre, İsrail ordusu Güney Lübnan’da ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Ordunun son ihlalinde Beyt Lif ve Srebbin beldelerinin çevresi topçu ateşiyle hedef alındı.

Lübnan kaynaklarının bildirdiğine göre, işgal ordusunun topçuları bugün sabah saatlerinde Sur ilçesine bağlı el-Mansuri, Mecdel Zun ve Beyt es-Siyad beldelerini de bombaladı.

Bu sabahın erken saatlerinde ayrıca Güney Lübnan’daki Vadi el-Hacer bölgesi topçu saldırısına maruz kaldı.

Bu gelişmelerin yanı sıra, İsrail ordusu dün gece de Kafr Tebnit beldesi çevresinde büyük bir patlama gerçekleştirdi.

İsrail rejimi dün yaptığı açıklamada ise Nebatiye kentindeki Ali et-Tahir tepelerinde Hizbullah’a ait altyapıyı kontrol altına aldığını iddia etmişti.

News ID 1938326

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