Nepal'deki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 1287'ye çıktı

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen sel felaketinde kaybolanları bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sele ilişkin son durum paylaşıldı.
Açıklamada, selden etkilenen çeşitli bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1287'ye çıktığı, kayıp olduğu bildirilen 5 bin 83 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Arama kurtarma çalışmalarında 21 binden fazla güvenlik personelinin görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 13 bin 93 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.
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