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18 Tem 2026 09:13

ABD'ye ait MQ-9 İHA'sı Asaluye semalarında düşürüldü

ABD'ye ait MQ-9 İHA'sı Asaluye semalarında düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait bir MQ-9 tipi insansız hava aracının Asaluye bölgesi semalarında tespit edilerek Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gelişmiş hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, yayımladığı açıklamada ABD'ye ait bir MQ-9 tipi insansız hava aracının Asaluye bölgesi semalarında takip edilerek imha edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Saldırgan İHA, ülkenin entegre hava savunma ağı kontrol ve koordinasyonu altında faaliyet gösteren Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin yeni nesil gelişmiş hava savunma sistemi tarafından İran hava sahasında tespit edilmiş ve Asaluye semalarında düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, söz konusu operasyonun İran'ın hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasını her türlü ihlal ve saldırıya karşı koruma konusundaki kabiliyetini bir kez daha ortaya koyduğu savunuldu.

News ID 1937567

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