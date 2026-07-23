İran Ordusu: Yeni senaryolar masada

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekraminya, ABD'nin ateşkesi ihlal etmesinin ardından savaşın niteliğinin değiştiğini belirterek, "Savaşın yeni bir safhasına tanıklık ediyoruz" dedi.

Tuğgeneral Ekraminya, ABD'nin İran'ın altyapısına ve kıyı bölgelerine yönelik saldırıları sürdüğü müddetçe, İran Silahlı Kuvvetleri'nin misilleme operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

"Yeni senaryolar masada"

ABD'nin askeri eylemlerine sert tepki gösterem Tuğgeneral Ekraminya, "Amerikalılar bilmelidir ki bu süreç bu şekilde uzun süre devam edemez. Eğer ülkemizin güney bölgelerine yönelik provokasyonlarını sürdürmekte ısrar ederlerse, mutlaka yeni önlemler alacağız," dedi. Sözcü, düşmanı savaşı sürdürmekten caydırmak amacıyla "yeni senaryolar üzerinde çalışıldığını" ve İran'ın sahaya "farklı bir yöntemle" gireceğini ifade etti.

Stratejik seçenekler ve yeni savaş alanları

İran'ın savaş doktrininde yeni alanlara giriş yapabileceğine işaret eden Tuğgeneral Ekraminya, bu durumun stratejik seçeneklerden biri olduğunu ve diğer stratejilerin de "uygun zaman geldiğinde" gün yüzüne çıkacağını belirtti.

"Ateşkes döneminde askeri hazırlıklar arttı"

Tuğgeneral Ekraminya, ateşkes döneminin askeri hazırlıkları artırmak için bir fırsat olarak değerlendirildiğini ifade ederek, hava kuvvetleri ve hava savunma birimlerinin moral ve motivasyonunun en üst düzeyde olduğunu söyledi.

İran’a yönelik işgal planı

Düşmanın olası bir kara harekatı ihtimaline de değinen Tuğgeneral Ekraminya, İran'ın hiçbir senaryoyu imkansız görmediğini ve tüm ihtimallere karşı hazırlık seviyesini yükselttiğini belirtti. Kara operasyonlarının düşman için çok daha kırılgan bir alan yaratacağını vurgulayan Sözcü, "Düşman karadan saldırırsa, savunmasızlığı hava ve uzun menzilli saldırılara kıyasla çok daha fazla olacaktır. Kara operasyonları, düşmana zarar vermek ve ağır kayıplar verdirmek için çok daha fazla imkan sunar; bu alandaki etkinliğimiz şüphesiz çok daha yüksek olacaktır” diye konuştu.