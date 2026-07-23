İran’dan Trump'ın son tehdidine yanıt: Hukuk ihlallerine karşı duracağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'li yetkililerin İran'ın sivil altyapısına, köprü ve enerji santrallerine yönelik saldırı tehditlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Bekayi, paylaşımında uluslararası hukuka vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir emir, savaş suçu işleme izni vermez. Üstün emrine atıf yapmak, savaş suçlarını meşrulaştırmaz ve faillerin cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz."

İranlı sözcü, Amerikan yönetimini "uluslararası insancıl hukuktan ve insani ahlak ile medeniyetin kalan değerlerinden arta kalan her şeyi savaş ve katliam iştahına feda etmekle" suçladı. Bekayi, "Köprüleri ve enerji santrallerini yok etmeyi öngören bir siyaset, açıkça yasa dışı ve suç niteliğindedir" değerlendirmesinde bulundu.



Bekayi, söz konusu tehditlerin "misilleme" ve "toplu cezalandırma" anlamına geldiğini ve her iki eylemin de uluslararası hukukta ve ABD iç hukukunda (özellikle 18 U.S.C. § 2441 Savaş Suçları Yasası) açıkça yasaklandığını belirtti.

İranlı sözcü ayrıca, bu suçların zamanaşımına uğramayacağını vurgulayarak, ABD Askeri Adalet Yasası (UCMJ) ve Pentagon'un Savaş Hukuku El Kitabı'nın, askerlerin "açıkça yasadışı emirleri" yerine getirmeme konusunda yasal ve ahlaki yükümlülüğü olduğunu hatırlattı.

İsmail Bekayi, açıklamasını "İran, kanunsuzluğa ve hukuk ihlallerine karşı kararlı ve kesin bir şekilde duracaktır" ifadesiyle sonlandırdı.