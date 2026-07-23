Pezeşkiyan ile Zeydi Tahran'da bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'a gelen Irak Başbakanı Zeydi, Pezeşkiyan ile görüştü.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel, dini ve halklar arasındaki bağların stratejik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir temel oluşturduğunu belirterek, bu bağların korunması ve güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Pezeşkiyan ve Zeydi, İran İslam Cumhuriyeti ile Irak arasında daha önce imzalanan anlaşmaların tam olarak uygulanmasının ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarların sağlanması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Taraflar ayrıca siyasi, ekonomik, ticari, transit taşımacılık, enerji ve bölgesel işbirliği alanlarında mevcut ortak kapasitenin daha etkin kullanılmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Görüşmede, Tahran-Bağdat ilişkilerinin her alanda geliştirilmesinin iki ülkenin istikrarı, güvenliği ve refahına katkı sağlayacağı, aynı zamanda bölgesel dayanışma ve işbirliğini güçlendireceği belirtildi.