Bulgaristan'da ABD askeri uçaklarının konuşlandırılması protesto edildi

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Bezmer köyü ve çevresindeki bölgelerin sakinleri, Bezmer Hava Üssü’ne ABD'ye ait yakıt ikmal uçakları ve askeri personelin konuşlandırılmasına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Bulgaristan’a ABD uçakları konuşlandırılacak

Bulgaristan Ulusal Meclisi, ABD’nin Ortadoğu’daki operasyonlarına destek amacıyla en fazla 8 KC-135 yakıt ikmal uçağı, mürettebatı, 250’ye kadar ABD askeri personeli ve havaalanı ekipmanının 24 Temmuz ile 1 Ekim 2026 tarihleri arasında Bezmer Hava Üssü’nde konuşlandırılmasını onayladı.

Bakanlar Kurulu tarafından sunulan karar tasarısı, 136 milletvekilinin “evet”, 13’ünün “hayır” oyuyla kabul edilirken, 2 milletvekili çekimser kaldı. Meclis, konuşlandırmanın organizasyonu için de Başbakan Rumen Radev’i görevlendirdi.

Bezmer Köyü Muhtarı Rosen Rusev ise karara karşı köyde imza kampanyası başlatıldığını açıkladı. Rusev, Bulgaristan Haber Ajansına (BTA) yaptığı açıklamada, köy halkının konuşlandırmaya karşı çıktığını, protesto gösterisi düzenlemeye hazırlandıklarını ve cuma günü bölgeyi ziyaret etmesi beklenen Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov’a imza dilekçesini sunmayı planladıklarını söyledi.