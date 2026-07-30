Erakçi, Bulgar mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova ile yaptığı telefon görüşmesinde, Batı Asya'daki son gelişmeler ile ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve bölgedeki gerilimi artıran faaliyetlerine ilişkin Tahran'ın değerlendirmelerini aktardı.

Erakçi, Bulgaristan hükümetinin ABD'nin askeri uçaklarını askeri operasyonlara destek amacıyla Bezmer Hava Üssü'ne konuşlandırma talebini kabul etmesini kınadıklarını belirterek, bu kararın iki ülke arasındaki geleneksel dostane ilişkilere aykırı ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Erakçi, Sofya yönetimine kararı ivedilikle gözden geçirme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun saldırının tanımına ilişkin 3314 sayılı kararının 3. maddesine atıfta bulunan Erakçi, bir devletin topraklarının başka bir devlet tarafından üçüncü bir ülkeye yönelik saldırıda kullanılmasına izin verilmesinin de saldırı fiili kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

İran'ın ulusal güvenliği ve çıkarlarını savunma konusunda tereddüt etmeyeceğini vurgulayan Erakçi, "İran'a yönelik herhangi bir askeri saldırıya herhangi bir şekilde katılan tüm taraflar bunun sonuçlarından sorumlu olacaktır." dedi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova ise iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekerek, Bulgaristan'ın savaşa katılma niyetinde olmadığını, diplomasiye ve bölgedeki gerilimin düşürülmesine destek vermeyi sürdürdüklerini dile getirdi.