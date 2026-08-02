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2 Ağu 2026 18:37

Yunanistan'da 2 yangın söndürme helikopteri çarpıştı (+video)

Yunanistan'da 2 yangın söndürme helikopteri çarpıştı (+video)

Yunanistan’ın başkenti Atina’da orman yangınlarına müdahale eden iki helikopter havada çarpışarak düştü. 

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre kaza, ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan yangınlara karşı yürütülen söndürme çalışmaları sırasında meydana geldi. Çarpışmanın ardından mürettebatı bulmak için arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

İlk belirlemelere göre helikopterlerden birindeki mürettebat sağ olarak kurtarıldı. Diğer helikopterde bulunan mürettebatın durumuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

News ID 1937798

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