Pezşekiyan: Ulusal birlik, dış baskılara karşı en büyük kalkanımız oldu

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, görev süresinin üçüncü yılına girerken İran devlet televizyonu IRIB’e özel bir röportaj verdi.

“1979 Devrimi’nden bu yana en zorlu dönem”

Pezşekiyan, mevcut durmun 1979 İslam Devrimi’nden bu yana en zorlu dönemlerden birini yönettiğini belirterek, yoğunlaşan yaptırımlar, güvenlik sorunları, ekonomik baskılar, kuraklık ve dayatılan askeri çatışmaların ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçladığını ifade etti. Pezşekiyan, bu girişimlerin ancak ulusal birlik sayesinde boşa çıkarıldığını dile getirdi.

Çok boyutlu krizlerle mücadele

Pezşekiyan, hükümetin göreve başladığı andan itibaren birçok krizle karşılaştığını hatırlattı. Bunlar arasında; Hamas siyasi lideri İsmail Heniyye’nin Tahran’da suikast sonucu şehit edilmesi, enerji dengesizlikleri, kış dönemi elektrik ve gaz arzı endişeleri, su kıtlığı ve son elli yılın en şiddetli kuraklığı yer aldı.

“Dış güçlerin hedefi İran’ı istikrarsızlaştırmaktı”

Uluslararası alanda artan baskılara, özellikle “snapback” mekanizmasına ve İran’ı sarsmayı amaçlayan 12 günlük savaşa değinen Pezşekyan, “Düşmanlar, İran’ın birkaç gün içinde diz çökeceğini düşündüler; ancak İran halkının direnci sayesinde bu planları başarısız oldu” dedi.

Liderlik ve Milli Güç

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 28 Şubat’ta ABD-İsrail saldırısı sonucu İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in şehit edilmesinin ardından, düşmanların ülkenin çökmesini beklediğini ancak İran’ın ayakta kaldığını belirtti. Yeni Liderin milli güç için temel bir kaynak olmaya devam ettiğini vurgulayan Pezşekiyan, eleştirenlerin uzlaşı temelli kararları çarpıtmaya çalıştığını söyledi.

Ayrıca, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in üstün ahlak ve mantık sahibi olduğunu belirten Pezşekiyan, samimi diyalogların Lider’in sabır ve nezaketini ortaya koyduğunu ifade etti.

Batı’nın çifte standartlarına eleştiri

Batı’nın insan hakları konusundaki “seçici” tutumunu eleştiren Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan; bilim insanlarının, askeri komutanların, üniversitelerin ve yapay zeka merkezlerinin hedef alınmasının nedeninin, İran’ın teknolojik ilerleyişinin rakipleri tarafından bir tehdit olarak görülmesi olduğunu vurguladı.

Vatandaş hakları ve sosyal istikrar

İç meselelere de değinen Pezşekiyan, hükümetin önceliğinin toplumsal bölünmeyi önlemek ve kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak olduğunu söyledi. Yurt dışında yaşayan İranlıların ülkeye dönüşlerinin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Pezşekyan, “Her İranlı, gereksiz engellerle karşılaşmadan ülkeye giriş ve çıkış yapabilmelidir” ifadesini kullandı.

Pezşekiyan, kış dönemindeki toplumsal huzursuzlukları kötüye kullanan grupları eleştirirken, yabancı medyanın can kaybı rakamlarını abartılı bulduğunu ifade etti.