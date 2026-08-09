Pezeşkiyan, Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney ile bir araya geldi

Mesud Pezeşkiyan cumhurbaşkanlığı görevinin üçüncü yılı başlarken İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney ile bir araya geldi.

Görüşmede ülkenin en acil sorunları ve meseleleri, özellikle vatandaşların temel ihtiyaçlarının güvence altına alınması yolları, dayatılan üçüncü savaşının ardından mevcut durum ve önümüzdeki dönemde beklenen gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı.

Görüşmede ayrıca askeri alandaki son gelişmeler, yerel ve yabancı para birimlerinde kaynak güvencesi ve harcamaların yönetimi yöntemleri, enerji sektörü ve yabancı ortaklarla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi mekanizmaları da masaya yatırıldı.

