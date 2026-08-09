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9 Ağu 2026 21:46

Muhsin Rızai, Ayetullah Hamaney’in Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcisi oldu

Muhsin Rızai, Ayetullah Hamaney’in Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcisi oldu

Tümgeneral Muhsin Rızai, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney’in Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi olarak atandı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney, Muhsin Rızai'yi Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi olarak atadı.

Ayetullah Hameney, atama kararında Rızai'nin uzun yıllara dayanan tecrübesine ve İran'da 1980-1988 arasındaki İran-Irak Savaşı için kullanılan "Sekiz Yıllık Kutsal Savunma" dönemindeki rolüne işaret etti.

Rızai'yi bu dönemin öncülerinden biri olarak niteleyen Ayeyullah Hameney, yeni görevinde başarılı olması temennisinde bulundu.
Ayetullah Hameney ayrıca, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

News ID 1937887

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