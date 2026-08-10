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10 Ağu 2026 07:30

Muhammed Bakır Zülkadr, Devrim Lideri’nin siyasi danışmanı olarak atandı

Muhammed Bakır Zülkadr, Devrim Lideri’nin siyasi danışmanı olarak atandı

İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, Muhammed Bakır Zülkadr’ı siyasi danışmanı olarak atadı.

İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, yayımladığı kararnameyle Muhammed Bakır Zülkadr’ı siyasi danışmanı olarak görevlendirdi.

Zülkadr, daha önce İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürütmüştü.

Öte yandan Muhammed Bakır Zülkadr’ın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevinden istifa etmesi ve yeni bir sorumluluk üstlenmesinin ardından, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın kararıyla Muhsin Rızai, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandı.

News ID 1937888

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